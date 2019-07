Edin Dzeko è sempre più vicino all'Inter, ma intanto continua a segnare con la Roma. L'attaccante bosniaco è titolare anche questa sera, nell'amichevole che i giallorossi stanno giocando con il Perugia. In campo e subito a segno, dopo 8 minuti, per portare in vantaggio i suoi. Verso l'Inter, ma con la testa ancora alla Roma.