L'Inter spera e contro la Lazio potrebbe riavere a disposzione anche Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco era l'assenza più illustre in casa nerazzurra per il ritorno in campo dopo la sosta natalizia, ma al momento del ritorno ad Appiano Gentile era risultato positivo ai test Covid-19. Oggi dall'infermeria è arrivata la buona notizia perché la punta si è sottoposta al 1° tampone rapido di controllo che è risultato negativo.



SI E' ALLENATO A PARTE - L'esito del primo tampone lo ha di fatto liberato dall'isolamento fiduciario e gli ha concesso di recarsi ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento a parte e lontano dal resto del gruppo squadra.



ALTRO TAMPONE PER LA LAZIO - Per averlo a disposizione nella gara contro la Lazio in programma domenica alle 20.45 a San Siro, ora non serve altro che la conferma di un secondo tampone consecutivo che risulti negativo e a cui dovrebbe sottoporsi già nella prima mattinata di domani.