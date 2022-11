. Non ha avuto problemi nel lasciare i riflettori a Lukaku, quando il belga si è ripresentato a Milano da salvatore della patria. Ne ha avuti ancor meno quando lo scettro di “Big Rom” si è accartocciato su se stesso e Inzaghi gli ha chiesto di fare gli straordinari.lo sa lui e lo sanno in viale della Liberazione, dove hanno già da un po’ avviato i primi dialoghi per giungere al rinnovo.Un anno di contratto, con scadenza fissata al giugno 2024. Alla sua età, è naturale che l’Inter ragioni seguendo la logica di un accordo di dodici mesi. Non è un problema neanche per Dzeko, questo della durata.Da viale della Liberazione provano a mediare, prendono tempo, ma a tal proposito Dzeko ha le idee chiare. Ecco perché il bosniaco, dopo la partita di Bergamo, ha voluto rimarcare la sua volontà di restare a Milano, lanciando però la palla alla dirigenza nerazzurra.“Il mio futuro? Io ho tanta voglia di giocare qui, ho un contratto fino a giugno. Se firmo subito? Vediamo”. Dichiarazioni che di sicuro non tradiscono alcuna smania, Dzeko non ha fretta di mettere nero su bianco e lo farà solo di fronte a una proposta che ritiene soddisfacente.