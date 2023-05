Dopo 104 corner senza subire gol, si è interrotta ieri contro l'Inter la serie positiva del Milan. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.



“Era da 104 corner che il Milan non prendeva gol. La serie si è interrotta proprio ieri. Forse Pioli avrebbe potuto presentare un Milan più caldo e motivato, ma tatticamente e tecnicamente non avrebbe potuto fare di più. Inzaghi, a partita in corso, ha inserito una nuova spina dorsale (De Vrij, Brozovic, Lukaku), Pioli si è arrangiato con Pobega e Origi”.