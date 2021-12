L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita col Torino: "In campo si vede tutto, siamo liberi. C’è una gran mano del mister, noi dobbiamo essere bravi ad interpretare bene la partita. L’Inter è campione d’Italia, ci sono giocatori forti e il mister ha già vinto con la Lazio. Alcuni sono andati via, chi è arrivato però è motivato a far bene. Continueremo a farlo anche quest’anno".