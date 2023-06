Torino-Inter è stata la gara ponte che accompagnerà i nerazzurri alla finale di Istanbul. Qualcuno aveva preannunciato un massiccio turnover e invece Inzaghi ha preferito tenere tutti allenati. Eccessivamente rischioso, infatti, arrivare alla partita del 10 giugno con troppi giorni di riposo alle spalle. Con Dimarco, Mkhitaryan e Correa non convocati, Inzaghi ha scelto la formazione con il suo solito metro di giudizio, lasciando anche parecchi indizi in vista della sfida contro il Manchester City. Ad iniziare dalla coppia d’attacco.



SORPRESA IN MEZZO? La panchina di Dzeko sembra propedeutica alla titolarità del bosniaco a Istanbul, a suffragio di tale tesi, la permanenza in campo di Lukaku per l’intera durata del match, con Lautaro che invece ha lasciato spazio all’ex Roma. Attenzione anche alle scelte di centrocampo, la titolarità di Brozovic, tenuto in campo fino alla fine, con Asllani in panchina a guardare, lascia pensare che Inzaghi è praticamente sicuro di avere Mkhitaryan al pieno delle sue condizioni fisiche e quindi pronto a partire titolare anche contro il City di Guardiola. Sono solo ipotesi, ma supportate da una certa metodicità, che Inzaghi ha mostrato in questo suo percorso europeo. L’Inter corsara a Torino, quindi, tanto racconta di quella che potrebbe essere la squadra della finale di Champions.