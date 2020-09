Inter e Atalanta, che salteranno la prima giornata di campionato per avere più tempo per recuperare dai loro impegni nelle coppe europee, recupereranno le rispettive sfide mercoledì 30 settembre, a cavallo tra la seconda e la terza di Serie A. L'Inter sfiderà il Benevento mentre per l'Atalanta è in programma la sfida con la Lazio.



Il Consiglio di Lega ha ritenuto fondate le richieste presentate da Inter e Atalanta di posticipare la prima gara della prima giornata di campionato: i nerazzurri hanno chiuso la stagione 2019-2020 il 21 agosto con la finale di Europa League contro il Siviglia, mentre l’Atalanta il 12 agosto con la partita di Champions contro il Psg. Sono le uniche due squadre ad aver disputato le Final Eight. Queste le uniche eccezioni previste: per tutte le altre squadra, il via è per il 19 settembre. Atalanta e Inter inizieranno dunque dal secondo turno (il 26-27 settembre) e recupereranno la prima giornata il 30 settembre.



Atalanta e Inter, quindi, inizieranno il loro campionato a partire dalla seconda giornata, in programma il 27 settembre, con le sfide contro Torino e Fiorentina.