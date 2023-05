Una tenuta vintage, per la prima volta senza sponsor. Così è andata in campo domenica l’Inter contro la Lazio nella sfida vinta a San Siro per 3-1. Una mossa quella del club nerazzurro,pure dalla maglia della prima squadra, che ha fatto seguito alla scelta della Roma:e non poco, sui conti del club presieduto da Steven Zhang. Digitalbits non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro, non saldando le tre scadenze previste per giugno 2022, ottobre 2022 e febbraio 2023. Ma non è tutto:i quali farebbero lievitare, e di molto, la cifra. Scontate la azioni legali che arriveranno da Viale della Liberazione, dove si è avuta tutta la pazienza possibile. Ma i dirigenti del club 19 volte Campione d’Italia stanno, e da tempo, guardando oltre: bisognaE i tempi sono stretti: c’è una maglia da presentare al più presto.I dialoghi sono già in corso, e gli interlocutori,l’Inter sta trattando con diversi attori comeTutti gruppi dalla grande rilevanza, ma l’accordo, al momento è lontano. La massima dirigenza nerazzurra sta valutando i pro e i contro di ogni possibile intesa:stabilite ai tempi nei contratti con DigitalBits, anche facendo forza sulla stagione, più che positiva,