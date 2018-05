L'Inter non è certa di poter trattenere Joao Cancelo, in prestito con diritto di riscatto dal Valencia: 35 i milioni richiesti dal club spagnolo, che non vuole fare sconti ai nerazzurri. Il direttore sportivo Ausilio si sta guardando attorno e, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino Semedo del Barcellona e Thomas dell'Atletico Madrid.