Ci siamo per il passaggio di Andrea Pinamonti dall'Inter al Sassuolo. Dopo gli incontri a Milano di ieri sera e di oggi a pranzo, i dirigenti nerazzurri e neroverdi hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante classe 1999 in Emilia.



L'EREDE DI RASPADORI, DOMANI LE VISITE - Sarà lui a sostituire numericamente Giacomo Raspadori, che è dunque vicino al trasferimento al Napoli. L'ormai ex Inter dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani e sostituirà nel modulo di Dionisi l'amico Gianluca Scamacca, passato al West Ham.