A Istanbul, il 10 giugno, ci sarà l’Inter in finale di Champions League. Il doppio successo nel doppio confronto con il Milan ha riportato la squadra di Inzaghi a un passo dal trofeo a 13 anni di distanza dall’ultima volta. L’ambiente nerazzurro è già in fibrillazione e sono partite le ricerche dei biglietti per l'Ataturk.



BIGLIETTI - L’Uefa ha assegnato 20mila posti a ciascuna finalista e a breve si metterà in moto la macchina per il club nerazzurro. Ma come fare per esserci? Le candidature per ottenere i biglietti riservati al pubblico "neutrale" si sono chiuse lo scorso 28 aprile e i fortunati saranno estratti con quattro categorie di prezzo: 70, 180, 490 e 690 euro in base alla categoria del posto.



VOLI - Nei prossimi giorni, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione informerà i propri tifosi con i dettagli delle fasi di vendita dei biglietti e dei pacchetti previsti: molto probabilmente saranno messi a disposizione le accoppiate con i viaggi in pullman o in aereo. Chi invece vuole prendere il biglietto dell'aereo in solitaria, dovrà spendere almeno un migliaio di euro. I prezzi dei voli diretti infatti si sono impennati negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime ore.