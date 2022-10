Il gol diha cambiato la partita e fatto sciogliere come neve al sole le parvenze di certezze che sembravano ritrovate. È questo il racconto che emerge con maggior forza nel giorno-dopo della sconfitta di San Siro subita in rimonta dai nerazzurri contro laMa se il passaggio di Calhanoglu per Barella è stato vivisezionato da ogni angolazione, quello che realmente poteva salvare i nerazzurri è stato l'ennesimo intervento mancato, fra i pali diche continua a mettere in evidenza un problema che sta diventando un paradosso, con il dualismo conche si sta rivelando per tutti, società, squadra e allenatore, controproducente.che, con un'era convinto di aver posto la parola fine sulle polemiche di questa rivalità interna. Una scelta-non scelta, nonostante già nel confronto avuto con la società nel pre-esordio di Champions contro il Bayern l'indicazione arrivata all'allenatore fosse quella di fare una scelta netta, possibilmente in direzione di Onana.Onana non è un portiere qualunque. Arriva sì da un anno di stop, ma ha oltre 50 presenze in Champions, guadagna tanto e a 26 anni è nel pieno della sua carriera.La questione, meramente, è stata solo ed esclusivamente economica, e, come tante delle scelte fatte nelle ultime stagioni da parte della dirigenza,Ma se rinnovi al portiere sloveno, considerando il suo peso nello spogliatoio e la sua voglia di giocare, non puoi affiancargli un portiere come l'ex Ajax che arriva da un anno di stop e che necessita di giocare. Cda un latosi porterà avanti per un altro anno senza più brillare e dall'altroperderà un anno, il secondo, facendo ritrovare l'Inter, l'anno prossimo, con un portiere fermo da due stagioni e quasi bruciato.