sul mondo del calcio sta avendo ripercussioni non solo per quanto riguarda l'attività sportiva, ma anche e soprattutto su quella economica e di bilancio cheche stanno spingendo club di fascia alta a tornare su obiettivi finora abbandonati per le richieste alte per i loro cartellini e che invece, oggi, stanno tornando accessibili.pronte a darsi battaglia per un vecchio pupillo:- Non è un segreto che fin dai tempi della Juventusdel centrocampista serbo al punto dall'essersi scontrato più volte col presidente della, Claudio, per acquistarlo. Oggi il progetto è sempre vivo a maggior ragione in casa nerazzurra dove, soprattutto a centrocampo, potranno esserci movimenti.di Marotta, e oggi ds plenipotenziario dell'area sport bianconera. Ricorderete che, lo scorso gennaio proprio il nome di Milinkovic campeggiava insieme a quelli di Zaniolo, Chiesa e tanti altriInter e Juve sono quindi vive nell'interesse, ma si scontreranno, nonostante tutto, sulla valutazione del suo cartellino che non scenderà di un centesimo nonostante l'emergenza coronavirus. Lotito ha sempre chiestoe la cifra non scenderà sicuramente in estate. Oggi, infatti,C'è di più perché in unae pubblicata a margine del report di bilancio,che, a suo dire, non scenderà: "​Con riferimento alle attività patrimoniali, non si ravvedono elementi di criticità dovuti alla crisi sanitaria. ​Inoltre,Se Inter e Juventus vorranno affondare il colpo per Milinkovic Savic dovranno pagarlo (o comunque valutarlo) a prezzo pieno.