Inter e Juventus sono state accostate spesso a Lionel Messi nel corso delle ultime settimane. La polemica interna al Barcellona con il ds Abidal non si è placata, ma secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport nonostante esista la possibilità che Messi si liberi dal suo contratto in scadenza nel 2021 già nel corso della prossima estate, la Pulce non lo farà perché vuole restare in maglia blaugrana e trattare anche il suo rinnovo.