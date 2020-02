La Lazio non si nasconde più. E ora fissa anche il premio Scudetto. Come spiega Lalaziosiamonoi.it, Lotito in gran segreto avrebbe messo sul piatto uno stimolo monstre per i suoi ragazzi e lo staff tecnico. La società ci crede, vuole stimolare tutti a fare il massimo. Per questo avrebbe già fissato il premio Scudetto.



LAZIO PREMIO SCUDETTO - La classifica impone attenzione, la squadra di Inzaghi sta rivaleggiando a suon di gol e buone prestazioni con Inter e Juventus. E Lotito vuole alzare l'asticella: ha fissato un premio-Scudetto di 30 milioni per squadra e staff. Un ulteriore stimolo a guardare in alto, a remare tutti dalla stessa parte. Juve e Inter sono avvertite, c'è anche la Lazio.