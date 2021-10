Mentre in Italia era notte fonda, tra giovedì e venerdì scorso in America è nata una stella:. Professione attaccante, segni particolare: bomber. Ma per davvero: 13 gol in MLS con la maglia dei Dallas, tre reti e due assist nelle prime due presenze con la nazionale. Boom. L'anno scorso il debutto con il club, quest'anno l'esplosione e i riflettori dei club europei - anche italiani - già accesi su di lui.- Doppio passaporto americano e messicano, dopo qualche gara con l'Under 16 del Messico ha scelto la nazionale a stelle e strisce con tanto di bacio allo stemma dopo uno dei due gol nell'ultima partita e post Instagram: "I Love Usa"., lo status da extracomunitario non è un problema: i nerazzurri hanno lo slot libero, per i bianconeri non sarebbe un grande problema liberarlo.. Negli ultimi mesi il prezzo si è alzato di giorno in giorno, ora i Dallas chiedono più di 10 milioni per farlo partire.- E pensare che un paio di mesi fa il Bologna ce l'aveva quasi in pugno. I rossoblù erano arrivati prima di tutti sul giocatore, strada spianata con Mihajlovic che si sfregava già le mani.. Finché nell'ultimo giorno di mercato il Bologna ha sbloccato la cessione di Tomiyasu all'Arsenal, ma a quel punto non c'erano i tempi tecnici per portare Pepi in Italia.