Willian può lasciare il Chelsea, ma anche restare a Londra. L'attaccante brasiliano, in scadenza di contratto al termine della stagione e corteggiato anche da Inter e Juventus, spiega al canale YouTube Desimpedidos: "E' una decisione difficile (riferendosi all'interesse di Arsenal e Tottenham, ndr). Mi identifico molto nel Chelsea, ho grande affetto per tutti, dal club ai fan. Se me ne vado dal Chelsea senza problemi e lasciando le porte aperte, mi starebbe bene trasferirmi in un club rivale. Mi piace Londra e anche alla mia famiglia. E' una domanda difficile a cui non so rispondere, se resterò a Londra, se mi trasferirò in un'altra squadra di Londra o se lascerò l'Inghilterra. Contatti con Mourinho? No, anche se abbiamo un buon rapporto. Non solo è un grande allenatore, ma anche un grande amico per me. A volte parliamo, ma con rispetto di questa situazione. Mi identifico più con Mourinho che con altri allenatori. E' il migliore con cui abbia lavorato".