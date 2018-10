Mauro Icardi fa doppietta e raggiunge Vieri a quota 103 gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Ma non solo, il capitano toglie le castagne dal fuoco ai nerazzurri, che a Ferrara incontrano una Spal tignosa, forte in ripartenza e con tantissimo carattere. Un gol per tempo e partita chiusa, ma anche tanto lavoro sporco e sostegno ai compagni. Icardi prosegue nel processo di maturazione tecnica e tattica, quello che Spalletti gli va chiedendo dal suo arrivo ad Appiano Gentile. Prima il capitano faceva orecchie da mercante, adesso sembra aver capito.



BONINSEGNA NEL MIRINO - Gol, sponde, pressing e coperture preventive anche da attaccante. Le ultime prestazioni di Icardi sono state perfette perché ha coniugato il gol al resto, ricevendo anche i complimenti del proprio allenatore, che sia dopo la sfida contro il PSV che dopo la trasferta di Ferrara ha voluto evidenziarne i meriti. 5 gol e due assist in stagione finora, un ruolino di marcia che non stupisce più visti i trascorsi di Icardi con addosso la maglia nerazzurra. Il bomber argentino scala le classifiche dei bomber interisti e dopo aver agganciato Vieri, mette nel mirino Boninsegna, che in Serie A è a quota 113.



PRONTO PER IL DERBY - Sempre più capitano, Mauro Icardi, che prima della sfida contro la Spal aveva lanciato il proprio messaggio d’amore alla società di corso Vittorio Emanuele: «Da sei anni sono a casa», ha scritto il bomber argentino sui social, chiarendo ancora una volta come l’Inter e Milano siano il fulcro della sua vita. Non è la prima manifestazione d’affetto da parte di “Maurito”, ma forse mai come quest’anno è stato legato all’Inter. Dall’accoglienza ai nuovi arrivati alla voglia di lottare in campo insieme ai compagni. L’area di rigore rimane il suo habitat preferito, ma come un gatto inizia ad ispezionare curioso le altre zone di campo, dimostrandosi riferimento prezioso. Se continua così, siamo di fronte all’alba di un nuovo Icardi, pronto a sfidare Higuain nel derby di domenica 21 ottobre.