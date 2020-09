Olivier Giroud non cambia idea e, nonostante l'acquisto di Timo Werner e Kai Havertz da parte del Chelsea non si mette sul mercato. Al contrario è battagliero per ottenere il suo spazio: "Voglio ancora lottare e combattere per un posto qui al Chelsea. So che il club ha acquistato Timo Werner per giocare, ma noi non siamo simili per niente. Se fosse stato un attaccante simile a me sarei stato molto più preoccupato'.