Un altro pomeriggio di lavoro intenso in viale della Liberazione, l’Inter e Lukaku sono ancora più vicini e Inzaghi è stato nuovamente attento spettatore dei progressi della trattativa. L’allenatore nerazzurro, arrivato in sede dopo pranzo, ha sistemato le pratiche burocratiche del suo contratto e si è seduto a tavolino con la dirigenza. Secondo meeting di mercato in due giorni, perché per Simone l’affare Lukaku non è come tutti gli altri. Romelu sarà il calciatore attorno al quale costruire l’intera squadra.



AI DETTAGLI - La trattativa con il Chelsea è in fase avanzatissima, nel pomeriggio sono state ulteriormente limate le distanze, in presenza anche dell’avvocato del calciatore, Sébastien Ledure, che ha partecipato ai dialoghi. L’affare si può chiudere a 10 milioni di euro comprensivo di bonus, entrambi i club si stanno muovendo per trovarsi a metà strada e ormai manca davvero poco. L’Inter e Lukaku sono ormai vicinissimi, il ritorno di Big Rom a Milano si sta trasformando da fantascienza a realtà.