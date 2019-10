Inter e Milan studiano una nuova strada per provare a superare le resistenze della politica e lo scetticismo dei cittadini sul doppio progetto presentato nelle scorse settimane per la costruzione di un nuovo stadio che prenda il posto di San Siro. Un'opera complessiva da 1,2 miliardi di euro che prevede anche la riqualificazione dell'intera zona adiacente, ma che sta incontrando molte più resistente del previsto e che potrebbe indurre i due club a una clamorosa svolta a stretto giro di posta. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, sia Populous che Manica + Sportium starebbero valutando in questi giorni di rivedere alcuni dettagli dei concept illustrati soltanto poco tempo fa al Politecnico di Milano e oggetto attualmente di sondaggi presso i tifosi milanesi.



IL VECCHIO SAN SIRO - Al vaglio dei due consorzi c'è infatti la possibile rivalutazione del vecchio impianto, che negli attuali progetti prevederebbe la conservazione del campo di gioco da una parte (Manica + Sportium) e la costruzione di un nuovo museo condiviso di Inter e Milan nei sotterranei, che avrà l’ingresso là dove oggi c’è il centro del terreno di gioco. Alcune idee che hanno iniziato a circolare sono quelle del riutilizzo di parte del secondo anello per la realizzazione del distretto commerciale o della costruzione di un impianto vicino a quello principale, più piccolo e a disposizione di squadre femminili e giovanili.



VIA LIBERA CON RISERVA - Tornando su un piano più concreto, Inter e Milan sono preoccupate dal fatto che lo scorso 10 ottobre sia scaduto il termine ultimo per il Comune di Milano per esprimersi sulla pubblica utilità dell'opera e stanno valutando di aggirare il parere di Palazzo Marino, rivolgendosi direttamente al Consiglio dei Ministri. Un'ipotesi che porterebbe a uno scontro frontale con le istituzioni cittadine e che per questo motivo è al momento considerata la soluzione estrema. Giovedì invece le due società risponderanno alle domande poste nelle precedenti sedute della conferenza dei servizi e venerdì l'equipe del Politecnico di Milano incaricata esprimerà il suo parere tecnico sull'idea della ristrutturazione di San Siro. Dopo l'ultima valutazione della commissione dei servizi, il prossimo 24 ottobre potrebbe essere il giorno del voto definitivo, con l'indicazione al Consiglio comunale sulla pubblica utilità del nuovo stadio. Con un via libera che potrebbe anche arrivare, ma con riserva, subordinato a una serie di condizioni a cui il progetto dovrà adeguarsi prima di tornare in aula per la variante al Pgt e in Regione per l’autorizzazione al nuovo distretto del commercio.