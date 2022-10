Nella giornata di domani, lunedì 17 ottobre, l'area di San Siro vedrà andare in scena i primo sopralluoghi aperti e partecipati previsti dal Dibattito Pubblico in merito al progetto del nuovo San Siro.



Lo riporta Calcio e Finanza che sottolinea come il sopralluogo partecipato sia uno strumento di indagine e ascolto della popolazione, direttamente sul territorio interessato dal progetto. con l'obiettivo di dare alla cittadinanza informazioni relative agli interventi necessari. Il sopralluogo partecipato inizierà davanti all’ingresso 13 dello Stadio Giuseppe Meazza con orari di partenza alle 11:00 e alle 17:00.