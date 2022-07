Inter e Milan spingono per il nuovo impianto, ma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è alle prese con il dibattito pubblico: "Qualunque cosa facciamo non va bene, per cui ognuno fa la sua parte. Io faccio rispettare la legge"





LE PAROLE DI SALA - Queste le sue parole in conferenza: "I comitati sono preoccupati del fatto che si faccia un nuovo stadio. Punto. Ora vedremo. Mi pare che il dialogo sia veramente scarso, qualunque cosa facciamo non va bene, per cui ognuno fa la sua parte. Io ne ho una molto chiara: faccio rispettare la legge. La previsione normativa dice che i volumi assegnabili agli sviluppatori fossero quelli del Pgt e li ho portati lì, dice che si faccia il dibattito pubblico e li ho portati lì. Quindi mi sembra che il dialogo sia inesistente, per cui non posso essere interessato ad ogni recriminazione. Li ascolto e spiegherò la mia linea, non a loro ma a tutta la città".