Più brutta, meno efficace e reattiva, molto meno pericolosa.Ha ragione Inzaghi a lamentarsi, ma di quanto sbaglino gli arbitri, nelle loro varie e ormai numerose declinazioni, abbiamo conferme in quasi tutte le partite e i Mondiali ci hanno appena detto che anche all’estero suona grosso modo la stessa musica.Come la Juventus a settembre con la Salernitana, per esempio. O il Milan lo scorso anno con lo Spezia. E si potrebbe continuare all’infinito.che zavorra la rincorsa scudetto e che in negativo rischia di valere tanto quanto sembrava valesse in positivo il successo sul Napoli. È giusto e doveroso dire che il Monza ha meritato il punto strappato sul campo, che non vale il pullman promesso da Berlusconi, ma certamente regala tanti complimenti aIn 3 giorni, e forse il punto è proprio questo, ovvero il poco tempo intercorso fra una partita e l’altra,Martinez per Lukaku l’unico cambio)Meno sacrificio, meno attenzione, meno pericolosità. I due gol dell’Inter sono venuti su due autentici regali individuali dei difensori del Monza (prima Carlos Augusto, poi Pablo Marì) e non hanno generato quella svolta tattica che invece l’essere due volte in vantaggio avrebbe dovuto avere.ma è onesto sottolineare che pur attaccando alla ricerca del pareggio, il Monza è stato molto bravo a non scoprirsi mai, evitando così di favorire il gioco preferito da Big Rom. Spalletti e il Napoli non c’erano riusciti.@GianniVisnadi