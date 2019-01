L'Inter è pronta a battere un altro colpo sul mercato a parametro zero. L'anno scorso i nerazzurri hanno preso con questa formula Asamoah dalla Juventus e de Vrij dalla Lazio. Ora sono pronti a fare altrettanto prenotando per la prossima stagione un altro difensore: Diego Godin.



Il centrale uruguaiano, 33 anni il prossimo 16 febbraio, è in scadenza di contratto a giugno con l'Atletico Madrid e, secondo Sky, è in trattativa molto avanzata con l'Inter per un accordo biennale fino al 2021 più un'opzione per la stagione seguente.