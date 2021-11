n un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Gladbach Live, Max Eberl, direttore sportivo del Mönchengladbach ha parlato della situazione di mercato di Matthias Ginter e Denis Zakaria, due giocatori, difensore e centrocampissta, seguiti anche da Inter e Roma: "Entrambi i giocatori sono con noi e stanno facendo molto bene, parliamo spesso con loro. Il calciomercato è cambiato, prima del Covid non staresti chiedendo se Zakaria sarebbe andato via, ma dove sarebbe andato. Ma i club non hanno più tutte queste risorse. Il nostro obiettivo principale è che vogliamo estendere i contratti di Matthias Ginter e Denis Zakaria Se non andrà così, ci occuperemo della nuova situazione. Non posso escludere nulla in tempi di Covid. Via a gennaio? La nostra intenzione, il nostro messaggio chiaro, è che vorremmo tenere questi due giocatori".