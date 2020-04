Inter e Roma continuano a valutare l'opzione Jan Vertonghen per la difesa. Il centrale belga, in scadenza con il Tottenham, ha parlato del proprio futuro a Play Sports Kot: "Voglio firmare con il club giusto, potrebbe essere il Tottenham o un'altra squadra. Deve essere però un club ambizioso, voglio giocare in Europa perché la nazionale è importante per me".