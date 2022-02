E' Gianluca Scamacca il grande obiettivo estivo dell'Inter. Al momento Simone Inzaghi ha a disposizione cinque attaccanti, Dzeko, Lautaro, Correa, Sanchez più l'ultimo arrivato Caicedo, ma a giugno il reparto potrebbe essere rivoluzionato. In entrata il profilo dell'attaccante scuola Roma è in cima alla lista dei desideri, non è un caso che Marotta in questi giorni abbia cercato di accelerare con l'amico e collega e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per anticipare la concorrenza. Messaggi, telefonate e una cena, nel post partita della sfida di Coppa Italia con la Roma, in un noto ristorante vicino a San Siro.



COME LOCATELLI - Scamacca, corteggiato dal Borussia Dortmund, vuole restare in Italia e strizza l'occhio all'Inter, una destinazione che gradisce. Il problema, come spesso succede, è rappresentato dal prezzo, che supera 40 milioni di euro. Il Sassuolo spara alto, ma di fronte a una cifra finale importante è disposto a valutare una proposta di prestito secco o oneroso, magari biennale, con obbligo di riscatto. Un'operazione alla Locatelli, passato alla Juve la scorsa estate in prestito gratuito per due anni, con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 37.5 milioni di euro tra parte fissa e bonus semplici.