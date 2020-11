Il tecnico dell'Inter ha badato meno al bel gioco e lasciato il pallino al Sassuolo. Questo è quanto scrive la Repubblica nell'analizzare la prestazione dei nerazzurri contro la squadra di De Zerbi.



“José Mourinho negli anni nerazzurri arrivò a teorizzare il non possesso palla. Il calcio moderno si basa sul pressing – spiegava - se la palla la lasci agli avversari, non avranno nulla da pressare. I due non si piacciono, ma il dogma mourinhano ieri è stato messo in pratica da Antonio Conte. Il pallone lo faceva girare il Sassuolo, ma a buttarlo in porta era l’Inter. Risultato: prima sconfitta per De Zerbi e nerazzurri a 18 punti, sopra alla Juve, col miglior attacco della Serie A”.