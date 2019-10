L'Inter può piazzare un altro colpo alla Lukaku sul mercato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega come la società nerazzurra spera nei riscatti di Perisic, Icardi e Joao Mario.



“Icardi 70 milioni di euro, Perisic 20 e Joao Mario 18. In tutto, quasi 110 milioni: è la cifra che l’Inter potrebbe incassare entro il prossimo 30 giugno se, rispettivamente, Paris Saint Germain, Bayern e Lokomotiv Mosca dovessero esercitare i diritti di riscatto che hanno in mano. Potrebbe essere una svolta per il futuro del club nerazzurro, visto che aumenterebbe sensibilmente la potenza di fuoco sul prossimo mercato estivo, alimentando le speranza di mettere a segno almeno un altro colpaccio della portata di Lukaku”.