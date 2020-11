Un nuovo centrocampista e non solo. L'Inter cerca altri rinforzi sul mercato di gennaio. Come un esterno mancino (Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Junior Firpo gli obiettivi) e un quarto attaccante di livello. Sempre secondo Tuttosport, l'alternativa low cost a Milik del Napoli rimane Giroud del Chelsea, poi non è da escludere un nuovo tentativo per lo scambio Gervinho-Pinamonti.