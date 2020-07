Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito entrano nella hall of fame dell'Inter. Unendosi ai vincitori delle precedenti edizioni 2018 (Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthaus, Ronaldo, con premio speciale alla famiglia Moratti) e 2019 (Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic e Giuseppe Meazza, con premio BUU ad Astutillo Malgioglio). Alla votazione hanno partecipato tifosi nerazzurri da ogni angolo del mondo.



Ecco le parole dei 4 vincitori al sito ufficiale inter.it



Julio Cesar: "Il mio cuore è pieno di felicità: solo voi, tifosi nerazzurri, potevate farmi questo regalo. Non smetterò mai di ringraziarvi, davvero, dal profondo del cuore. Per sempre Forza Inter!".



Beppe Bergomi: "Ringrazio i nerazzurri di tutto il mondo per avermi votato. Essere ancora nel cuore dei tifosi a distanza di tanti anni mi rende veramente orgoglioso. Vi voglio bene, sempre Forza Inter".



Esteban Cambiasso: "Voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter che mi hanno permesso di entrare nella Hall of Fame: ora il mio nome è accanto a quello di altri grandissimi giocatori che hanno onorato questa maglia. Che piacere! Sempre forza Inter!".



Diego Milito: "Ringrazio di cuore i tifosi nerazzurri. È un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell'Inter. Non finirò mai di ringraziare i tifosi nerazzurri per l'incredibile affetto che ancora oggi continuano a dimostrarmi. Forza Inter Sempre!".