. Prestazione macchiata dalla sbavatura finale, quella mancata chiusura su Orsolini, costata poi la sconfitta. Ma prima c’erano stati 3 assist pulitissimi da parte del tedesco, che avrebbero potuto portare ad altrettanti gol, se i suoi compagni fossero stati più pronti.Una bellissima notizia per Simone Inzaghi, che vede in Gosens un professionista serio.È vero, è stato necessario il forfait di Federico Dimarco per vederlo due volte consecutive nella formazione titolare, ma nel momento del bisogno Gosens ha comunque risposto con prestazioni all’altezza.Testa fredda e cuore caldo, non a casoPer essere più forte dal punto di vista mentale e per migliorare le sue performance,, come quello che ha vissuto all’impatto con il mondo nerazzurro, dove è sbarcato a seguito di quell’infortunio muscolare che tanto gli aveva tolto.Mens sana in corpore sano, anche questo è Robin Gosens.. È arrivato con ambizioni da titolare, come naturale sostituto di Ivan Perisic, e si è invece riscoperto riserva, alle spalle di Federico Dimarco. Ha stretto i denti, ha accettato la concorrenza e si è fatto apprezzare anche all’interno dello spogliatoio. Il mercato in questo momento non è un argomento che affolla i suoi pensieri:ha spiegato Gosens a margine della sfida contro il Lecce.