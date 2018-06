Skriniar, de Vrij, Miranda: la nuova Inter di Spalletti parte dalla difesa a tre. Il primo pilastro è molto vicino al rinnovo del contratto fino al 2023, ma resta nel mirino di Barcellona e Manchester United. Quest'ultimo club in particolare ha già presentato una prima offerta da 65 milioni di euro, respinta al mittente dai nerazzurri senza nemmeno sedersi attorno a un tavolo. Skriniar non è in vendita, anche se una trattativa potrebbe partire soltanto da una cifra molto più consistente: ovvero 80 milioni.



ALTERNATIVE DI LUSSO - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha già individuato il cosiddetto "Piano B", che si chiama Toby Alderweireld. Il 29enne difensore del Tottenham arriva da Anversa come Nainggolan e come l'altro compagno di club e nazionale Mousa Dembelé (tutti e tre sono cresciuti nella stessa società, il Germinal-Beerschot): siamo ancora a livello di pura suggestione, ma un tris belga alla corte di Spalletti sarebbe molto intrigante.

Sullo sfondo c'è anche il nome di Kostas Manolas: il difensore greco della Roma ha una clausola di 37 milioni di euro e piace tantissimo al Chelsea, disposto a pagare la somma entro i primi di agosto e pronto a offrire al romanista un ingaggio molto allettante (tra i 4,5 e i 5 milioni). Monchi non vorrebbe lasciarlo andare alla corte di Maurizio Sarri; il fatto che Spalletti gradisca – e molto – avere giocatori che conosce già non lo cancella dai radar nerazzurri.



MERCATO ESTERO - L'Inter è sempre concentrata anche su Malcom e William Carvalho. La trattativa per il 26enne centrocampista dello Sporting Lisbona non è ancora decollata perché si deve capire chi comanda nel club portoghese, ma l'Inter comunque è l'unica società disposta a fare un investimento sul giocatore e non solo a prenderlo a zero. Carvalho è stato offerto a molti in Europa, però i nerazzurri insieme ai soldi (una decina di milioni) potrebbero inserire nell'affare alcuni giocatori come Nagatomo, Karamoh o Eder.



IN USCITA - Bastoni in prestito alla Spal, Odgaard verso il Bologna, Pescara su Bakayoko. Biabiany, nell'ultimo anno in prestito allo Sparta Praga: proposto al Bologna, piace molto al Parma, ma al momento in nodo resta l'ingaggio. L'Inter gli dà 1,7 milioni a stagione, i gialloblù propongono 900 mila: a 1,2 milioni si può provare a chiudere.