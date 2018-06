Il portale footyheadlines.com ha fornito delle anticipazioni su quella che dovrebbe essere la maglia da trasferta dell'Inter per la stagione 2018/2019. Targata ovviamente Nike, si tratta della consueta divisa bianca, col nero e l'azzurro che si trasferiscono all'altezza del colletto, diviso in due per l'occasione e all'interno la scritta "nerazzurri". In rilievo, alcuni dettagli a rombi che, nel progetto ideato dallo sponsor tecnico, dovrebbero ricalcare la pelle del Biscione. Anche i pantaloncini e i calzettoni saranno totalmente bianchi.