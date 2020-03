L'Inter gioca con la giusta intensità un solo tempo. Questo è il problema sollevato dal Corriere dello Sport.



“Classifica non così lunga – se ipotizziamo un virtuale -6 dalla vetta in attesa del recupero di Inter-Sampdoria – ma in entrambi i sensi. Perché dietro c'è l'Atalanta, con sei punti di svantaggio da Conte e allo stesso modo una partita da completare (quella con il Sassuolo, calendarizzata il 18 marzo). Quindi stessa distanza anche dal quarto posto. Quel che preoccupa è l'inclinazione a giocare con intensità un solo tempo, abitudine ripetuta troppe volte”.