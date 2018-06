Joao Cancelo oggi passerà alla Juventus. Ma perché l'Inter non lo ha riscattato? Il Fair Play Finanziario ha frenato i nerazzurri, impossibile chiudere per 40 milioni a titolo definitivo come pretendeva il Valencia. Questa la formula che alla fine la Juve ha dovuto accettare per avere Joao, impossibile per i paletti dell'Inter.