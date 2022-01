Nonostante i rumors pubblicati in queste ore, non è ancora scattato l'obbligo di riscatto per 25 milioni di euro da parte dell'Inter per Joaquin Correa. Gli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto dalla Lazio in estate prevedono sì la trasformazione del diritto di riscatto in obbligo al determinarsi di una determinata condizione che, come riportato sul bilancio ufficiale del club nerazzurro, scatterà però non con il primo punto dell'anno, ma con il primo punto che il club nerazzurro conquisterà a partire dal 2 febbraio 2022.



LA NOTA A BILANCIO​

"Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Carlos Joaquin Correa dalla Lazio; l'accordo valido per la stagione sportiva 2021/2022 preve l'obbligo all'acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2022".