Per Inter-Eintracht è allerta ordine pubblico. A Milano sono attesi oltre 14mila tifosi proveniente da Francoforte o da tifoserie gemellate. Per questo la Questura ha disposto limitazioni straordinarie per la serata di giovedì.



IL COMUNICATO

Per motivi di ordine pubblico, su disposizione della Questura di Milano, i parcheggi limitrofi allo stadio con ingresso da via Tesio saranno tutti destinati ai tifosi ospiti dell’Eintracht.



Ai tifosi tedeschi, presenti in numero di circa 14.000 unità, sono stati riservati il terzo anello blu e il terzo anello rosso dello stadio, e per accedervi questi tifosi dovranno usare gli ingressi 9 e 10 per il terzo anello rosso e 11 e 12 per il terzo anello blu; solo questi 4 ingressi apriranno alle ore 17.



Verrà creato un transennamento esterno agli ingressi dello stadio che impedirà il consueto transito delle persone dal lato ovest (rosso) dello stadio al lato sud (blu) e viceversa (si potra’ andare da un lato all’altro dello stadio solo passando da via Piccolomini, tra lo stadio e l’ippodromo del Trotto).

E’ sconsigliato l’utilizzo della metro 5 (lilla).



Tutti gli altri ingressi dello stadio ad eccezione del 13 (chiuso perché posizionato all’interno del percorso ospiti) saranno aperti dalle ore 19 e destinati a fare entrare i tifosi locali. In virtù dell’assetto dei parcheggi e’ consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici in fase di afflusso:

-TRAM 16 (FERMATA STADIO MEAZZA, CONSIGLIATA PER IL PUBBLICO CHE DOVRA’ ENTRARE DAGLI INGRESSI 14 E 15)

-METROPOLITANA LINEA 1 (ROSSA) CON DISCESA ALLA FERMATA LOTTO, CONSIGLIATA PER IL PUBBLICO CHE DOVRA’ ENTRARE DAGLI INGRESSI DA 0 A 8.



Qualora l’automobile fosse indispensabile si consiglia di utilizzare i parcheggi:

-BONOLA

-LAMPUGNANO (obbligatorio per chi arriva dall’autostrada A4)

-PARCHEGGIO IN VIA IPPODROMO ANGOLO VIA MONTALE

-PARCHEGGIO IN VIA IPPODROMO ANGOLO VIA PATROCLO.



I bus che hanno già un posto in abbonamento per parcheggiare, potranno fare un drop off all’angolo tra via Patroclo e via Achille, e poi parcheggiare il mezzo in via Caprilli col muso verso piazzale Lotto. Tutti gli altri bus che non hanno abbonamento verranno dirottati alle aree parcheggio sopracitate.



Le persone disabili accreditate, potranno parcheggiare vicino allo stadio in 2 modi:

-disabili non deambulanti, ingresso da via Tesio tramite la strada utilizzata per il transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze dell’Ordine, e parcheggio in un’area delimitata antistante lo stadio

-disabili deambulanti, parcheggio B e C davanti allo stadio (lato via Tesio-Achille).