Il gol di Pellissier ha tolto la gioia della vittoria a Mauro Icardi e compagni, con l'Inter che ora si allontana dal secondo posto e vede avvicinarsi, minacciose, le squadre in lotta per la quarta piazza. Tra i tifosi interisti che non lasciano mai solo il club nerazzurro, c'è Elenoire Casalegno, che oggi spiega, a la Gazzetta dello Sport, nel settimanale Fuorigioco, il perché del suo tifo per l'Inter: "A sette anni ero in una classe in cui erano tutti juventini. A casa, papà juventino e mamma del Milan. E siccome sono sempre stata bastian contrario ho scelto l'Inter". I tifosi nerazzurri, in vista del Natale, possono consolarsi con la bella, e brava, Elenoire.