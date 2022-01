Questa sera contro l'Empoli, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, potrebbe rivoluzionare la formazione per consentire di tirare un po' il fiato a chi finora ha giocato di più. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La squadra potrebbe essere completamente rivoluzionata, anche per permette agli stakanovisti come Skriniar e Barella di tirare un po’ il fiato. A fermare Brozovic, invece, ci ha pensato stavolta il giudice sportivo: storia vecchia, la squalifica è un’eredità della scorsa stagione, ma per una sera l’Inter dovrà fare a meno del suo faro, l’uomo insostituibile attorno a cui gira tutta la giostra nerazzurra. Che per l’assalto ai quarti di finale ballerà il tango: salvo sorprese, toccherà guidare l’attacco a Lautaro e Correa, insieme nell’undici titolare soltanto in due occasioni fin qui in stagione”.