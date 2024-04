Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: Audero e Darmian dal 1', ok Niang e Zurkowski

edsi affrontano alle 20.45 a San Siro nel posticipo della 30esima giornata di Serie A, un match nel quale si incrociano l'avvicinamento allo scudetto e la lotta salvezza.I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono vendicare la sconfitta della scorsa stagione (0-1 firmato da Baldanzi il 23gennaio 2023) e trovare una vittoria per riportarsi a +14 sul Milan secondo, avvicinandosi così sempre più al 20esimo titolo nazionale e alla seconda stella.I toscani di Davide Nicola invece sono reduci da tre sconfitte consecutive e cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, un successo permetterebbe di agganciare l'Udinese a 28 punti e di portarsi a -1 dal Lecce tredicesimo in classifica.

LE SCELTE - Inzaghi recupera Sommer ma non lo rischia e schiera Audero tra i pali, in difesa c'è Acerbi dopo l'assoluzione per il caso Juan Jesus e in attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez.Nicola risponde con Caprile in porta, difesa a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto, e in attacco Niang supportato da Zurkowski e Cambiaghi.

Inter: Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Empoli: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.