Inter-Empoli è il secondo posticipo del lunedì della 19esima giornata di Serie A. I Super Campioni d'Italia di Simone Inzaghi devono mettersi alle spalle la finale vinta in Arabia contro il Milan e ributtarsi a capofitto sul campionato dove la rincorsa al Napoli non può più fermarsi. I toscani di Paolo Zanetti sono però in serie positiva da 4 giornate e stanno continuando la propria marcia verso una salvezza tranquilla. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Inter-Empoli si gioca lunedì 23 gennaio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn e su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4k (213). Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn e l'app di SkyGo e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.