L'Inter si muove per rattoppare le ultime zone di campo ancora scoperte dopo le molte partenze. Se sugli altri fronti si lavora ancora, la prima casella è stata colmata, con l'acquisto del nuovo portiere. Il nome è quello di Yann Sommer - arrivato a Milano per completare tutto l'iter che lo renderà un calciatore nerazzurro - per il quale si attende l'ufficialità nelle prossime ore. L'ultimo di una lunga serie di portieri che all'Inter hanno storicamente rappresentato un reparto saldo e sempre al sicuro. Ripercorriamo i portieri titolari dell'Inter degli ultimi 40 anni, partendo dal 1982 fino ad arrivare ad oggi.