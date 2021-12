L'Inter e Christian Eriksen si diranno addio entro fine 2021. Il centrocampista danese riceverà il no del Coni e dei medici all'ottenimento dell'idoneità per tornare a scendere in campo nei campionati italiani e da quel momento in poi il club e il giocatore rescinderanno il contratto con Eriksen che sarà poi libero di decidere liberamente il proprio futuro.