Christian Eriksen lascerà l'Inter perché in Italia il regolamento vieta di giocare con quel defibrillatore sottopelle installato a giugno scorso per salvargli la vita. Il centrocampista danese verrà dichiarato non idoneo all'attività agonistica e andrà alla ricerca di un nuovo club. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare in Danimarca all'Odense, club nel quale è cresciuto e che al momento sembra la destinazione più probabile.