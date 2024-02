Inter, l'evoluzione di Calhanoglu: regista per caso con Giampaolo, ora è top al mondo

Tre punti di corto muso contro la Juventus, tre punti pesantissimi che avvicinano l'ancor di più al grande obiettivo stagionale:, come il numero che porta sulle spalle il direttore di un'orchestra a cui è difficile trovare difetti:- Non ha dubbi, che a fine partita coccola il centrocampista turco e lo consacra nel gotha del pallone: "". Lo dicono i numeri di Calhanoglu, 9 gol in Serie A come nella stagione 2019/20 con il Milan più uno in Supercoppa Italiana e uno in Champions League. Per trovare numeri migliori bisogna tornare ai tempi del Bayer Leverkusen (13 gol totali nel 2013/14) o addirittura del Karlsruher (17 gol in 3. Liga nel 2012/13), che lo mettono alle spalle solo diBellingham in Europa.. Scende a costruire tra i centrali, si propone in appoggio agli attaccanti, è aggressivo ed efficace in fase di non possesso, sventaglia da una parte all'altra.. Calha alza la testa, sguardo veloce e colpo di mezzo esterno, il pallone non si alza troppo e arriva per fetto sulla linea di corsa dell'esterno.. Ne scaturisce un'occasione ghiotta per Thuram, che solo l'intervento in extremis di Bremer riesce a sventare. Poesia in movimento,- E pensare che regista lo è diventato quasi per caso. La grande intelligenza tattica e le evidenti qualità tecniche di Calhanoglu hanno reso possibile questa evoluzione, diventata necessaria per contingenza. Un percorso che sarebbe potuto iniziare tanti anni fa, perché il primo esperimento risale ale porta la firma di. E' il, prima di campionato dei rossoneri anell'allora Dacia Arena (oggi Bluenergy Stadium). Una partita che non passa alla storia per lo spettacolo e che fa male al Diavolo,con il colpo di testa di. Giampaolo, arrivato dopo Gattuso e le buone cose mostrate sulla panchina della Sampdoria, si lancia in unazzardato a dir poco:fa la seconda punta accanto ail trequartista,la mezzala sinistra equella destra., vista l'assenza per infortunio di. L'ex Leverkusen è un trequartista puro e fino a quel momento è stato impiegato in quel ruolo, come ala o come mezzala. Mai come perno basso.- Con il Milan giocherà ancora rendendo meglio nei ruoli abituali, prima della separazione a parametro zero nell'estate del 2021 e il passaggio all'Inter., e un'altra assenza. Seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League, a San Siro arriva ile non c'è il titolare di ruolo,. Ci sarebbe Kristjan Asllani, ma l'albanese è ancora acerbo e allora Inzaghi punta su Calhanoglu come regista basso.. E' l'inizio della 'seconda vita' calcistica di Hakan, un'evoluzione che ha dato ai nerazzurri la convinzione di potersi liberare senza patemi di Brozovic e di non dover investire su un altro regista. Un'evoluzione che ha convinto la società di poter invece prescindere da Calhanoglu, blindato lo scorso luglio con un. Con buona pace delle pretendenti, soprattutto in Arabia Saudita.- Nato trequartista, ora è uno dei tre registi migliori al mondo, se non il top in assoluto. Una parabola che ricorda a molti quella avuta da, che però questa trasformazione l'ha vissuta nei primi passi della carriera. Anche lui giocava da 10, ma prima ancora dei trionfi al Milan con Carlo Ancelotti ci aveva già pensatoad arretrarlo per rendere possibile la convivenza con Roberto Baggio. Parallelismi e suggestioni che stuzzicano la fantasia, ma ad accenderla ancor di più è quello che Hakan fa vedere sul campo: l'evoluzione di Calhanoglu è uno dei segreti dei successi dell'Inter negli ultimi anni.@Albri_Fede90