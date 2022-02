Anthony Martial è oggi in prestito al Siviglia con l'obiettivo di rilanciarsi dopo le stagioni difficile passate al Manchester United. Il club andaluso, tuttavia, ha ottenuto il suo cartellino in prestito secco fino a fine stagione senza diritti di riscatto e, proprio per questo, secondo la stampa inglese in estate torneranno ad accendersi i fari di mercato per lui con l'Inter che resta una serissima pretendente.