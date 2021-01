Eleonora, attaccante delfemminile, ex, parla a tuttocalciofemminile, tornando sull’esperienza in nerazzurro: “È stata un'esperienza che mi ha dato tanto perché ho avuto modo di stare a guardare e imparare molto da chi era più esperta di me. È stato il mio primo approccio alla Serie A e anche se non ho avuto la possibilità di esprimere le mie qualità, il mio carattere e la mia personalità si sono formate attraverso gli ostacoli che ho dovuto superare. Non rimpiango nulla d quella esperienza. A Napoli mi trovo benissimo, mi sto affezionando alla città e ai napoletani, persone che non ti vogliono far mancare mai nulla e che vogliono che tu stia bene”.