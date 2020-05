Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, esprime la propria opinione in merito a un eventuale arrivo di Pogba in nerazzurro.



«Vendere lui per arrivare a Pogba non porterebbe a un miglioramento della rosa. Con tutto il rispetto, Pogba è un grande giocatore di contesto, non è la stella che arriva e ti fa dire “ecco, sarà scudetto”. Pogba non vince da solo le partite né vince da solo i campionati: quello lo fa Messi”.